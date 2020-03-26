Месные бюджеты Луганской области получили от упрощенцев более 100 млн грн единого налога

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января - марта 2020 субъекты хозяйствования уплатили в бюджет 103,6 млн гривень единого налога.

В ведомстве отметили, что основная часть поступлений этого налога, а это 57,6 гривень, уплаченная физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения; юридические лица - плательщики единого налога III группы перечислили в местную казну 8,6 млн гривень, сельскохозяйственные товаропроизводители направили 37,4 млн гривень.

По сравнению с показателями января - марта 2019 поступления единого налога увеличились на 13,1 млн гривень или 14,4%.

Всего за январь - март 2020 года в местные бюджеты области поступило 813,2 млн гривень.