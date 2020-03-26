14 апреля российские террористы 9 раз нарушали режим перемирия

14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы прошедшие сутки зафиксированы в Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Российские террористы четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Авдеевки, Песков и Павлополя.

Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

Рядом с Новомихайловкой российские наемники вели обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

Вследствие вражеских обстрелов вчера двое военных получили ранения и еще один — боевую травму.