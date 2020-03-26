За 13 апреля в Украине диагностировали 270 новых случаев COVID-19

За 13 апреля в Украине диагностировали 270 новых случаев COVID-19Сегодня, 11:00
13 апреля в Украине получено 270 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.
Всего с начала эпидемии украинские медики выявили 3372 случая нового коронавируса.
На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов, госпитализированы - 1248 человек, из них 52 ребенка.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего в Украине исследовано 35153 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.
По областям случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 200 случаев (8 выздоровели)
- Волынская обл. - 80 случаев (3 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 71 случай (8 выздоровели)
- Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел)
- Житомирская обл. - 112 случаев;
- Закарпатская обл. - 99 случаев (12 выздоровели)
- Запорожская обл. - 89 случаев (11 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 332 случая (16 выздоровели)
- м. Киев - 551 случай;
- Киевская обл. - 224 случая (11 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 144 случая;
- Львовская обл. - 136 случаев (6 выздоровели)
- Луганская обл. - 3 случая;
- Николаевская обл. - 5 случаев;
- Одесская обл. - 69 случаев;
- Полтавская обл. - 26 случаев;
- Ровенская обл. - 134 случая (8 выздоровели)
- Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 280 случаев (8 выздоровели)
- Харьковская обл. - 14 случаев;
- Херсонская обл. - 34 случая;
- Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели)
- Черкасская обл. - 105 случаев (1 выздоровел)
- Черновицкая обл. - 546 случаев (21 выздоровел)
- Черниговская обл. - 10 случаев.