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За 13 апреля в Украине диагностировали 270 новых случаев COVID-19

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

13 апреля в Украине получено 270 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего с начала эпидемии украинские медики выявили 3372 случая нового коронавируса. 

На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов, госпитализированы - 1248 человек, из них 52 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 35153 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

По областям случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 200 случаев (8 выздоровели)
  • Волынская обл. - 80 случаев (3 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 71 случай (8 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел)
  • Житомирская обл. - 112 случаев;
  • Закарпатская обл. - 99 случаев (12 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 89 случаев (11 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 332 случая (16 выздоровели)
  • м. Киев - 551 случай;
  • Киевская обл. - 224 случая (11 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 144 случая;
  • Львовская обл. - 136 случаев (6 выздоровели)
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Николаевская обл. - 5 случаев;
  • Одесская обл. - 69 случаев;
  • Полтавская обл. - 26 случаев;
  • Ровенская обл. - 134 случая (8 выздоровели)
  • Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 280 случаев (8 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 14 случаев;
  • Херсонская обл. - 34 случая;
  • Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 105 случаев (1 выздоровел)
  • Черновицкая обл. - 546 случаев (21 выздоровел)
  • Черниговская обл. - 10 случаев.

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