За 13 апреля в Украине диагностировали 270 новых случаев COVID-19

13 апреля в Украине получено 270 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего с начала эпидемии украинские медики выявили 3372 случая нового коронавируса.

На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов, госпитализированы - 1248 человек, из них 52 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 35153 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

По областям случаи подтверждены: