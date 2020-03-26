Зеленский оставил ветеранов АТО и переселенцев без жилья

В принятой сегодня депутатами Слуги Народа обновленной версии Бюджета Украины, отсутствуют средства на программу «Доступное жилье». Депутаты Зеленского отобрали даже та 100 миллионов гривень, которые являются крохами от потребности, но позволяли в год сотне семей участников АТО и переселенцев получить свое жилье, взамен утраченного на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Заявление председателя правления Держмолодьжитла Сергея Комнатного по поводу состояния финансирования государственных жилищных программ из Государственного бюджета Украины на 2020 год:

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год. Они базируются на расчетах уменьшение доходов на 119,7 млрд гривень (на 11%) и росте бюджетного дефицита более чем в три раза, до 298,4 млрд гривень.

В условиях кризиса основной акцент в расходах бюджета сделано на социальные выплаты, пенсии и расходы на нужды медицины, в т.ч. создание Фонда борьбы с COVID-2019. Такой подход полностью понятен.

В то же время считаем категорически неприемлемым фактический отказ государственной власти от поддержки граждан Украины в их обеспечении жильем. Речь идет об отсутствии в новой версии Госбюджета 100 млн грн, которые до сих пор были предусмотрены на программу «Доступное жилье».

Это точно нельзя назвать правильной политикой, когда власти отказываются не просто от поддержки строительной отрасли, но и от финансирования одной из фундаментальных потребностей гражданина - потребности в собственном жилье. Именно сейчас, во время экономического кризиса, когда доходы семей падают, когда десятки тысяч украинцев могут остаться без работы, путь людей к собственному дому становится слишком длинным и сложным. И успешно пройти его можно только опираясь на плечо, подставленное властью.

Более того, сейчас в Украину вернулись десятки тысяч работников из-за границы. Какими аргументами власть убедит этих людей оставаться работать дома? Можно было показать им короткий путь в собственные квартиры - это не сделано. Следовало бы активизировать строительство и создать в этой и смежных отраслях сотни тысяч рабочих мест - но избран другой путь.

В любом случае, решение принято и его нужно выполнять. И все же надеемся на позитивное развитие событий и на то, что экономика страны восстановится после пандемии, и сегодняшние изменения в Государственный бюджет-2020 будут пересмотрены.

Со своей стороны заверяю: мы продолжим работать с центральными органами власти, будем убеждать чиновников и депутатов до конца 2020 года вернуть в бюджет средства, которые предусматривались на программу «Доступное жилье», и восстановить молодежное жилищное кредитование.