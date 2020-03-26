В оккупированном Луганске только официально зарегистрировано 14 случаев COVID-19

В оккупированных районах Луганской области официально зарегистрировали 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко.

«На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В основном, это люди, которые прибыли из-за пределов Луганска и члены их семей», — отметила она.

Кроме того, работающие на оккупированных территориях медики прогнозирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа к концу апреля-началу мая.

«Я хочу призвать граждан быть бдительными и соблюдать режим самоизоляции и личной гигиены», — подчеркнула Пащенко.