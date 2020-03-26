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В оккупированном Луганске только официально зарегистрировано 14 случаев COVID-19

Вчера, 19:28 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированных районах Луганской области официально зарегистрировали 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко.  

«На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В основном, это люди, которые прибыли из-за пределов Луганска и члены их семей», — отметила она.

Кроме того, работающие на оккупированных территориях медики прогнозирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа к концу апреля-началу мая.

«Я хочу призвать граждан быть бдительными и соблюдать режим самоизоляции и личной гигиены», — подчеркнула Пащенко.


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