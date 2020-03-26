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Верховная Рада поддержала выделение 64 млрд гривень на борьбу с коронавирусом и доплату пенсионерам

Вчера, 15:44 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет-2020 и одобрила увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.
Как сообщает Лига.net, Верховная Рада приняла законопроект № 3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. За принятие за основу проголосовали 252 депутата, а в целом с технико-юридическими правками проголосовали — 249 депутатов.

Обновленный проект был подан депутатами фракций Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Вместе с тем фракции «Евросолидарность» и «Голос» не дали голосов за этот законопроект, так как в него заложено 131 млрд грн от внешних заимствований, но при этом не принимается банковский закон, который позволит получить кредит МВФ.

«Мы не можем и не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных деньгах, потому что банковский законопроект — это история, которая позволяет привлечь деньги Международного валютного фонда, и это означает, что мы получим более или менее стабильную финансовую ситуацию, когда можно рассчитывать на определенные деньги» — заявил глава фракции «Голос» Сергей Рахманин

По данным сравнительной таблицы, доходы бюджета предлагается сократить с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, расходы — увеличить с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн.

Граничный дефицит бюджета может увеличиться с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, лимит госдолга — с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Среди прочего профильный комитет поддержал внесение таких изменений:

  • сократить фонд на борьбу с коронавирусом на 2 млрд грн — до 64,9 млрд грн;
  • восстановить дотацию аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);
  • добавить 100 млн грн на строительство аэропорта Днепра (правительство не предлагало ничего);
  • добавить 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины.

Из стабфонда будут финансироваться меры против эпидемии, закупка оборудования, помощь медикам, пенсионерам и потерявшим из-за карантина работу.

Обновленный законопроект предлагает увеличить финансирование, в частности, таких направлений:

  • дополнительные расходы на Национальную службу здоровья в размере 15,8 млрд грн для реализации программы государственных гарантий медобслуживания населения (расходы на экстренную медицинскую помощь в размере 0,9 млрд грн централизовали и перевели под управление Аппарата Минздрава);
  • увеличение на 29,7 млрд грн расходов Пенсионного фонда (с 172,6 млрд грн до 202,3 млрд грн) для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям (планируется доплата в размере 1 000 грн лицам, размер пенсии которых меньше 5 000 грн);
  • расходы на обслуживание госдолга на 3,3 млрд грн;
  • увеличение Резервного фонда на 3 млрд грн (распределение средств фонда осуществляется по решению Кабмина).

В обновленном документе также уточнена редакция положения об ограничении вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов предприятий государственного сектора экономики на период действия карантина.

Кроме того, на 1,08 млрд грн будет увеличено финансирование Государственной судебной администрации на оплату труда в системе правосудия.


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Верховная Рада поддержала выделение 64 млрд гривень на борьбу с коронавирусом и доплату пенсионерам » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня