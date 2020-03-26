В Северодонецке заявили о решении проблемы с защитными масками

В Северодонецком городском совете заявили о решении проблемы с защитными масками.

Как сообщили в пресс-службе, приобретение защитных масок в городе Северодонецк перестало быть миссией невыполнимой - они появились в продаже в аптеках города и даже в некоторых магазинах.

На сегодня по цене 20-25 грн. они аптеках сетей «36,6», «Оптовые цены», «Семейная». Последние продают, также многократные маски по цене 15,5 грн., Которые производит одно из Рубежанских предприятий.

Продаются защитные маски в супермаркетах «Семья», причем достаточно дешево - по 5 грн. за маску.

Также во всех супермаркетах Северодонецка есть в продаже средства дезинфекции рук.

