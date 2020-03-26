В оккупированном террористами Торезе погибли 2 человека из-за пожара в «копанке»

Два человека погибли в результате пожара на нефункционирующей «копанке» в Торезе (Чистяково) на оккупированной российскими террористами части Донецкой области.

Как сообщает «МЧС» боевиков «ДНР», погибшими оказались мужчина 1960, года рождения, и женщина 1964, года рождения.

Копанка находится в районе полигона твердых бытовых отходов. Пожар вспыхнул в шлакоблочном строение 4×4 метра с деревянной надстройкой над лебедкой.