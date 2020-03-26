Аваков заявил о штрафах священникам за толпы верующих в храмах

Правоохранители вынесли административные штрафы в отношении трех священнослужителей, которые допустили скопление людей в храмах на Вербное воскресенье.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter.

«О вчерашнем скопления людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровья не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но … имейте же совесть!».