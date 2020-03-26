Аваков заявил о штрафах священникам за толпы верующих в храмах

Аваков заявил о штрафах священникам за толпы верующих в храмахВчера, 11:47
Правоохранители вынесли административные штрафы в отношении трех священнослужителей, которые допустили скопление людей в храмах на Вербное воскресенье.
Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter.
«О вчерашнем скопления людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровья не имеет к Богу никакого отношения!
Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но … имейте же совесть!».
О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020
Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!