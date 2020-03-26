В Кабмине рассказали куда планируют потратить 64 миллиарда из «антикоронавирусного» фонда

В Кабмине рассказали куда планируют потратить 64 миллиарда из «антикоронавирусного» фондаВчера, 11:28
Кабмин зарегистрировал в ВР изменения в Государственный бюджет на 2020 год, которыми определен список расходов средств из Фонда по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Согласно представленному в Верховную Раду документу, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» предлагается создать Фонд борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 миллиарда гривень.
Решение о выделении средств из фонда будет приниматься Правительством по согласованию с профильным Комитетом ВР.
Средства с указанного фонда предлагается направлять на:
- на закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
- дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченным в мероприятиях по ликвидации COVID-19;
- доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни;
- предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19;
- разовая денежная помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли (умерли) от COVID-19;
- предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;
- финансовая помощь Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;
- пополнение резервного фонда государственного бюджета;
- восстановление расходов государственного бюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с созданием Фонда борьбы с COVID-19.