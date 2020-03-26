В Кабмине рассказали куда планируют потратить 64 миллиарда из «антикоронавирусного» фонда

Кабмин зарегистрировал в ВР изменения в Государственный бюджет на 2020 год, которыми определен список расходов средств из Фонда по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Согласно представленному в Верховную Раду документу, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» предлагается создать Фонд борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 миллиарда гривень.

Решение о выделении средств из фонда будет приниматься Правительством по согласованию с профильным Комитетом ВР.

Средства с указанного фонда предлагается направлять на: