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За выходные в Украине выявлено почти 600 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:41 citynews.net.ua | Напечатать

В течение 12 апреля получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19 и еще 266 случаев было выявлено 11 апреля.

Всего на 13 апреля в Украине подтверждено 3102 случая кронавирусной инфекции COVID-19.

На амбулаторном лечении находится 1731 пациент. Всего госпитализированы 1179 человек, из них 49 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 32496 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

По областям случаи заболевания подтверждено:

  • Винницкая обл. - 194 случая (8 выздоровели)
  • Волынская обл. - 78 случаев (2 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 60 случаев (5 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел)
  • Житомирская обл. - 94 случая;
  • Закарпатская обл. - 92 случая (3 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 85 случаев (10 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели)
  • м. Киев - 495 случаев;
  • Киевская обл. - 216 случаев (9 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 142 случая;
  • Львовская обл. - 124 случая (6 выздоровели)
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Николаевская обл. - 5 случаев;
  • Одесская обл. - 69 случаев;
  • Полтавская обл. - 25 случаев;
  • Ровенская обл. - 125 случаев (7 выздоровели)
  • Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 273 случая (7 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 11 случаев;
  • Херсонская обл. - 31 случай;
  • Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 102 случая (1 выздоровел)
  • Черновицкая обл. - 462 случая (21 выздоровел)
  • Черниговская обл. - 9 случаев.

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