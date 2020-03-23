За выходные в Украине выявлено почти 600 новых случаев COVID-19

В течение 12 апреля получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19 и еще 266 случаев было выявлено 11 апреля.

Всего на 13 апреля в Украине подтверждено 3102 случая кронавирусной инфекции COVID-19.

На амбулаторном лечении находится 1731 пациент. Всего госпитализированы 1179 человек, из них 49 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 32496 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

По областям случаи заболевания подтверждено: