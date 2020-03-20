Жители Луганской области не видят улучшений после выборов Зеленского и его депутатов - результаты опроса



Фото: Євгеній Симоненко

Региональное исследование общественного мнения проведено в Донецкой и Луганской областях Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы «Юкрейниан Социолоджи Сервис») в течение 18 февраля - 2 марта 2020 года.

Восприятие жизненной и общей ситуации

Жители и Донецкой, и Луганской областей давали преимущественно умеренные оценки своей жизненной ситуации. В частности, как благополучную, хотя и с некоторыми трудностями, эту ситуацию оценили 43% дончан и 41% луганчан, а 38% дончан и 37% луганчан определили ее как неблагополучную, с немалыми проблемами (но не слишком). Крайние позиции (отсутствие проблем, или слишком большие проблемы) выбирала относительно небольшая доля респондентов.

По восприятию общей ситуации в регионе, то преобладают негативные оценки. В частности, в Донецкой области 54% респондентов охарактеризовали ситуацию как напряженную, а 12% - как взрывоопасную. В Луганской области соответствующие показатели оказались еще выше - 63% и 13% соответственно.

Среди луганских респондентов однозначное преимущество имеет мнение, что со времен выборов Президента и Верховной Рады в 2019 году в общей ситуации в регионе или никаких изменений не произошло (такое мнение высказали 58% опрошенных), или ситуация даже ухудшилась (так считают 29%).

Среди донецких респондентов также большинство не заметила перемен к лучшему (41%) или увидели ухудшение (19%), однако 37% заметили и какое-то улучшение.

А як змінилася ситуація в області з часу президентських та парламентських виборів 2019 року?

Донецька область Луганська область Значно погіршилася 4,2 12,4 Трохи погіршилася 14,8 16,2 Трохи покращилася 34,3 9,2 Значно покращилася 2,4 2,6 Не змінилась 41,3 57,5 Важко сказати 3,0 2,2

То есть оценки луганчан оказались заметно пессимистичнее. Больший пессимизм луганчане демонстрировали и при оценке успешности решения местных проблем.

Если среди луганчан 43% отметили, что практически ничего не делается для решения таких проблем, а 30% - что имеющиеся попытки решения проблем является преимущественно неудачными, то среди дончан соответствующие показатели составляют 17% и 26%.

Если данные этого опроса сравнить с данными аналогичного опроса конца 2018 года, то увидим, что оценки дончан несколько улучшились, а оценки луганчан - ухудшились.

В частности, среди донецких респондентов уменьшилась доля тех, кто считает, что для решения проблем практически ничего не делается (с 23% до 17%), и увеличилась доля тех, кто считает, что проблемы хотя бы частично решаются (с 31% до 47% ).

А вот среди луганчан имело место некоторый рост как мыслей о неудачных попытках решения проблем (с 21% до 30%), так и мыслей об отсутствии каких-то позитивных действий (с 39% до 43%).

Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям как возраст, пол и место жительства. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Опрос был проведен при финансовой поддержке Посольства Великобритании.