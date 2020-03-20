Жители Луганской области не видят улучшений после выборов Зеленского и его депутатов - результаты опроса

Жители Луганской области не видят улучшений после выборов Зеленского и его депутатов - результаты опросаСегодня, 14:26
Фото: Євгеній Симоненко
Региональное исследование общественного мнения проведено в Донецкой и Луганской областях Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы «Юкрейниан Социолоджи Сервис») в течение 18 февраля - 2 марта 2020 года.
Восприятие жизненной и общей ситуации
Жители и Донецкой, и Луганской областей давали преимущественно умеренные оценки своей жизненной ситуации. В частности, как благополучную, хотя и с некоторыми трудностями, эту ситуацию оценили 43% дончан и 41% луганчан, а 38% дончан и 37% луганчан определили ее как неблагополучную, с немалыми проблемами (но не слишком). Крайние позиции (отсутствие проблем, или слишком большие проблемы) выбирала относительно небольшая доля респондентов.
По восприятию общей ситуации в регионе, то преобладают негативные оценки. В частности, в Донецкой области 54% респондентов охарактеризовали ситуацию как напряженную, а 12% - как взрывоопасную. В Луганской области соответствующие показатели оказались еще выше - 63% и 13% соответственно.
Среди луганских респондентов однозначное преимущество имеет мнение, что со времен выборов Президента и Верховной Рады в 2019 году в общей ситуации в регионе или никаких изменений не произошло (такое мнение высказали 58% опрошенных), или ситуация даже ухудшилась (так считают 29%).
Среди донецких респондентов также большинство не заметила перемен к лучшему (41%) или увидели ухудшение (19%), однако 37% заметили и какое-то улучшение.
А як змінилася ситуація в області з часу президентських та парламентських виборів 2019 року?
|
|
Донецька область
|
Луганська область
|
Значно погіршилася
|
4,2
|
12,4
|
Трохи погіршилася
|
14,8
|
16,2
|
Трохи покращилася
|
34,3
|
9,2
|
Значно покращилася
|
2,4
|
2,6
|
Не змінилась
|
41,3
|
57,5
|
Важко сказати
|
3,0
|
2,2
То есть оценки луганчан оказались заметно пессимистичнее. Больший пессимизм луганчане демонстрировали и при оценке успешности решения местных проблем.
Если среди луганчан 43% отметили, что практически ничего не делается для решения таких проблем, а 30% - что имеющиеся попытки решения проблем является преимущественно неудачными, то среди дончан соответствующие показатели составляют 17% и 26%.
Если данные этого опроса сравнить с данными аналогичного опроса конца 2018 года, то увидим, что оценки дончан несколько улучшились, а оценки луганчан - ухудшились.
В частности, среди донецких респондентов уменьшилась доля тех, кто считает, что для решения проблем практически ничего не делается (с 23% до 17%), и увеличилась доля тех, кто считает, что проблемы хотя бы частично решаются (с 31% до 47% ).
А вот среди луганчан имело место некоторый рост как мыслей о неудачных попытках решения проблем (с 21% до 30%), так и мыслей об отсутствии каких-то позитивных действий (с 39% до 43%).
Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям как возраст, пол и место жительства. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%.
Опрос был проведен при финансовой поддержке Посольства Великобритании.