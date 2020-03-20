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Зеленский выпросил денег у Всемирного банка на социальные выплаты

Сегодня, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

Украина планирует получить кредит от Всемирного банка в размере 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, из этих средств 50 млн долларов пойдут для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом.

По данным пресс-службы, в мае Украина планирует получить 50 млн долларов. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и снято ограничение на назначение этого вида поддержки тем, кто потерял работу из-за карантина.

Средства предоставляются как дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года. Средства будут перечисляться в государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрение дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.



Теги: Экономика клоунады Зеленский Не Лох

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