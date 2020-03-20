Пограничники выявили 25 нарушителей правил «добровольного» карантина на границе Украины

9 апреля в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 25 нарушителей правил карантина. Причем 17 из них не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже суток и решили снова уехать за границу.

Как сообщили в пресс-службе ДПСУ, шестеро нарушителей карантина пограничники обнаружили в пунктах пропуска «Меловое», «Гоптовка» и «Новые Яриловичи» на границе с Россией и Беларусью. Еще 19 таких «путешественников» задержали в пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей.

По мнению пограничников, такие курсирования соотечественников, прежде всего, подвергают опасности граждан.

И в случае выявления таких фактов, пограничники информируют сотрудников Нацполиции, которые привлекают нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».