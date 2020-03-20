За сутки в Украине 311 новых случаев COVID-19

За сутки в Украине 311 новых случаев COVID-19Сегодня, 10:31
В течение 9 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 311 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.
Всего, с началала эпидемии в Украине исследовано 23522 пробы на новую коронавирусной инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика). Подтверждено 2203 случая COVID-19.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели комплексный заболевания.
61 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 119 случаев;
- Волынская обл. - 41 случай;
- Днепропетровская обл. - 52 случая;
- Донецкая обл. - 11 случаев;
- Житомирская обл. - 41 случай;
- Закарпатская обл. - 56 случаев;
- Запорожская обл. - 54 случая;
- Ивано-Франковская обл. - 254 случая;
- м. Киев - 348 случаев;
- Киевская обл. - 140 случаев;
- Кировоградская обл. - 82 случая;
- Львовская обл. - 82 случая;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 46 случаев;
- Полтавская обл. - 20 случаев;
- Ровенская обл. - 85 випкив;
- Сумская обл. - 63 случая;
- Тернопольская обл. - 196 случаев;
- Харьковская обл. - 6 случаев;
- Херсонская обл. - 27 случаев;
- Хмельницкая обл. - 16 случаев;
- Черкасская обл. - 86 случаев;
- Черновицкая обл. - 366 случаев;
- Черниговская обл. - 9 случаев.