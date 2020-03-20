За сутки в Украине 311 новых случаев COVID-19

В течение 9 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 311 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего, с началала эпидемии в Украине исследовано 23522 пробы на новую коронавирусной инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика). Подтверждено 2203 случая COVID-19.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели комплексный заболевания.

61 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи подтверждено: