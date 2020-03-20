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За сутки в Украине 311 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:31 citynews.net.ua | Напечатать

В течение 9 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 311 сообщений о новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего, с началала эпидемии в Украине исследовано 23522 пробы на новую коронавирусной инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика). Подтверждено 2203 случая COVID-19.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели комплексный заболевания.

61 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 119 случаев;
  • Волынская обл. - 41 случай;
  • Днепропетровская обл. - 52 случая;
  • Донецкая обл. - 11 случаев;
  • Житомирская обл. - 41 случай;
  • Закарпатская обл. - 56 случаев;
  • Запорожская обл. - 54 случая;
  • Ивано-Франковская обл. - 254 случая;
  • м. Киев - 348 случаев;
  • Киевская обл. - 140 случаев;
  • Кировоградская обл. - 82 случая;
  • Львовская обл. - 82 случая;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 46 случаев;
  • Полтавская обл. - 20 случаев;
  • Ровенская обл. - 85 випкив;
  • Сумская обл. - 63 случая;
  • Тернопольская обл. - 196 случаев;
  • Харьковская обл. - 6 случаев;
  • Херсонская обл. - 27 случаев;
  • Хмельницкая обл. - 16 случаев;
  • Черкасская обл. - 86 случаев;
  • Черновицкая обл. - 366 случаев;
  • Черниговская обл. - 9 случаев.

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