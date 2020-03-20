9 апреля российские террористы убили украинского военного и еще двоих - ранили

9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по минским договоренностями должны находиться в районах отвода. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорных пунктах с противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы 10 раз обстреливали позиции ВСУ.

Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял наши опорные пункты вблизи Орехово.

Огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано в поселке Золотое, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. Всего на этих участках враг выпустил 18 мин указанного калибра.



В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский военный, еще двое - получили ранения.

Сегодня, 10 апреля. боевики продолжили обстрел позиций ВСУ в районе Попасной.

По позициям ВСУ в районе Новозвановки российские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм.

В Донецкой области вчера зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

В сторону Павлополя террористы выпустили пять мин калибра 82 мм, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник открывал огонь дважды, применив минометы калибра 82 мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции ВСУ у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Авдеевкой российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе села Пищевик враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у села Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.