Тернопольский суд заочно приговорил соратника террориста Мозгового к 15 годам тюрьмы

Тернопольский горрайонный суд заочно приговорил жителя Славянска за участие в террористической организации к 15 годам тюрьмы.

Следствием установлено, что в 2014 году мужчина добровольно поступил в военное формирование «Призрак» террористической организации «ЛНР», за участие в котором был награжден бывшим командиром Мозговым отличием террористов «За оборону Славянска». После ликвидации Мозгового продолжил службу в террористической группе «Брянка СССР», где в период с мая 2015 по май 2017 занимал должность «заместителя командира 1 механизированной роты».

Как один из лидеров террористической группы, под прозвищем «Заточка», осуществлял организацию и руководство другими членами данной группы, располагали огнестрельное оружие, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), станковые противотанковые гранатометы (СПГ), а затем оказали вооруженное сопротивление и вели боевые действия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов, в частности, на опорном пункте боевиков с условным названием «Крест», расположенном на окраине города Первомайска Луганской области.

Суд признал жителя города Славянска Донецкой области виновным в инкриминируемом ему преступлении, однако, в связи с тем, что преступник находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, осудил заочно к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.