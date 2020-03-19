Зеленский обещал безопасность: Российские террористы обстреляли жилые дома в Золотое из минометов

Утром, 9 апреля, российские террористы обстреляли из автоматических гранатометов и минометов калибром 82 мм жилые дома в поселке Золотое.

Как сообщили в пресс-центре ООС, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли поселок Золотое в районе улицы Вольная. Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения.

Одна граната от АГС-17 разорвалась во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. К счастью, никто не пострадал.

Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения Объединенных сил открыли огонь.

Напомним - именно в поселке Золотое президент Украины Владимир Зеленский гарантировал безопасность мирным жителям во время встречи с добровольцами и волонтерами, протестующими против отвода войск и предупреждавшеми его об угрозе обстрелов.