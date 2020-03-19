» » Зеленский обещал безопасность: Российские террористы обстреляли жилые дома в Золотое из минометов

Зеленский обещал безопасность: Российские террористы обстреляли жилые дома в Золотое из минометов

Сегодня, 15:48 citynews.net.ua | Напечатать

Утром, 9 апреля, российские террористы обстреляли из автоматических гранатометов и минометов калибром 82 мм жилые дома в поселке Золотое.

Как сообщили в пресс-центре ООС, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли поселок Золотое в районе улицы Вольная. Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения.

Одна граната от АГС-17 разорвалась во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. К счастью, никто не пострадал.

 

Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения Объединенных сил открыли огонь.

Напомним - именно в поселке Золотое президент Украины Владимир Зеленский гарантировал безопасность мирным жителям во время встречи с добровольцами и волонтерами, протестующими против отвода войск и предупреждавшеми его об угрозе обстрелов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:06

Тернопольский суд заочно приговорил соратника террориста Мозгового к 15 годам тюрьмы

Сегодня, 15:48

Зеленский обещал безопасность: Российские террористы обстреляли жилые дома в Золотое из минометов

Сегодня, 14:20

«Фома неверующий» или московские попы устроили очаг эпидемии COVID-19 в центре Киева

Сегодня, 12:21

Как сдать налоговую декларацию во время карантина

Сегодня, 11:50

В Луганске террористы успешно вербуют приехавших «по личным делам» чиновников из Украины

Сегодня, 11:23

За 8 апреля в Украине выявлено 224 случая COVID-19

Вчера, 13:45

ХПГ: Противоречащие Конституции и здравому смыслу ограничения являются шагом к произволу власти и хаосу в обществе

Вчера, 11:07

В Луганской области ночью горел дом-интернат для престарелых и инвалидов

Вчера, 10:34

В Украине на 8 апреля подтверждено 1668 случаев COVID-19. 35 человек уже выздоровели

Вчера, 10:18

Российские террористы обстреляли Попасную из минометов и атаковали журналистов в зоне ООС

7-04-2020, 14:13

Боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса - в Луганской области закрыты несколько городов на карантин

7-04-2020, 11:16

Российские оккупанты закрыли и затопили 2 шахты в Луганской области

Новости Украины:

4-04-2020, 13:13

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

1-04-2020, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

1-04-2020, 13:50

В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

31-03-2020, 13:28

В Киеве за пикники во время карантина будут штрафовать на тысячи гривень

30-03-2020, 13:25

Как работают переводчики на удаленке в Украине

27-03-2020, 15:24

В Виннице 5 сотрудниц роддома заболели коронавирусом COVID-19

27-03-2020, 10:54

В Одесской области прокурора задержали при получении 25 тыс долларов взятки

26-03-2020, 11:45

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

24-03-2020, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

23-03-2020, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Зеленский обещал безопасность: Российские террористы обстреляли жилые дома в Золотое из минометов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня