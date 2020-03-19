В Главном управлении ГНС в Луганской области рассказали как сдать налоговую декларацию во время карантина.

Согласно пункту 49.3 Налогового кодекса Украины (НКУ) налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов:

лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

направляется по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» с изменениями и дополнениями (далее - Закон № 851) и от 5 октября 2017 № 2155-VIII "Об электронных доверительные услуги» (далее - Закон № 2155).

Единственным основанием для отказа в принятии налоговой декларации средствами электронной связи в электронной форме является недействительность электронной подписи или печати такого налогоплательщика, в том числе в связи с истечением срока действия сертификата открытого ключа, при условии, что такая налоговая декларация соответствует всем требованиям электронного документа и предоставлена ​​в формате, доступном для ее технической обработки.

В соответствии с пунктом 49.4 НКУ налогоплательщики, относящиеся к крупным и средним предприятиям, подают налоговые декларации контролирующему органу в электронной форме с соблюдением требований законов № 851 и № 2155.

Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость подается в электронной форме контролирующему органу всеми плательщиками этого налога с соблюдением требований законов № 851 и № 2155.

В случае прекращения договора о признании электронных документов по основаниям, определенным законом, налогоплательщик вправе до принятия нового договора подавать налоговую отчетность в соответствии с установленными подпунктами «а» и «б» п. 49.3 ст. 49 НКУ.

Контролирующим органам запрещается в одностороннем порядке расторгать договор о признании электронных документов.

При этом в ведомстве отмечают, что представление деклараций средствами электронной связи - самый безопасный способ при ограничительных мерах, связанных с предотвращением распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.