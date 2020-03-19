За 8 апреля в Украине выявлено 224 случая COVID-19

8 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 224 сообщений о новых подтвержденных случаях.

Всего на 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случаев COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

45 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Плодтвержденные случаи заболевания по областям Украины: