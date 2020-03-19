За 8 апреля в Украине выявлено 224 случая COVID-19

За 8 апреля в Украине выявлено 224 случая COVID-19Сегодня, 11:23
8 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 224 сообщений о новых подтвержденных случаях.
Всего на 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случаев COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.
45 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Плодтвержденные случаи заболевания по областям Украины:
- Винницкая обл. - 102 случаев;
- Волынская обл. - 38 случаев;
- Днепропетровская обл. - 41 случай;
- Донецкая обл. - 11 случаев;
- Житомирская обл. - 31 случай;
- Закарпатская обл. - 51 случая;
- Запорожская обл. - 47 случаев;
- Ивано-Франковская область - 218 случаев;
- м. Киев - 300 случаев;
- Киевская обл. - 130 случаев;
- Кировоградская обл. - 78 случаев;
- Львовская обл. - 36 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 43 случая;
- Полтавская обл. - 19 случаев;
- Ровенская обл. - 64 випкив;
- Сумская обл. - 56 случаев;
- Тернопольская обл. - 169 случаев;
- Харьковская обл. - 5 случаев;
- Херсонская обл. - 18 случаев;
- Хмельницкая обл. - 16 случаев;
- Черкасская обл. - 80 случаев;
- Черновицкая обл. - 302 случая;
- Черниговская обл. - 9 случаев.