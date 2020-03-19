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За 8 апреля в Украине выявлено 224 случая COVID-19

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

8 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 224 сообщений о новых подтвержденных случаях.

Всего на 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случаев COVID-19.  В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

45 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Плодтвержденные случаи заболевания по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 102 случаев;
  • Волынская обл. - 38 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 41 случай;
  • Донецкая обл. - 11 случаев;
  • Житомирская обл. - 31 случай;
  • Закарпатская обл. - 51 случая;
  • Запорожская обл. - 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 218 случаев;
  • м. Киев - 300 случаев;
  • Киевская обл. - 130 случаев;
  • Кировоградская обл. - 78 случаев;
  • Львовская обл. - 36 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 43 случая;
  • Полтавская обл. - 19 случаев;
  • Ровенская обл. - 64 випкив;
  • Сумская обл. - 56 случаев;
  • Тернопольская обл. - 169 случаев;
  • Харьковская обл. - 5 случаев;
  • Херсонская обл. - 18 случаев;
  • Хмельницкая обл. - 16 случаев;
  • Черкасская обл. - 80 случаев;
  • Черновицкая обл. - 302 случая;
  • Черниговская обл. - 9 случаев.

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