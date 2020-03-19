ХПГ: Противоречащие Конституции и здравому смыслу ограничения являются шагом к произволу власти и хаосу в обществе

Харьковская правозащитная группа, проанализировав запреты и ограничения введенные во время карантина Кабинетом министров, пришла к выводу, что многие из них нарушают конституционные права граждан и не сооответсвуют законам Украины.

То что меры противоречат здравому смыслу и рекомендациям врачей - не так страшно, как нарушение конституционных прав граждан и попытка установить жесткую систему контроля за гражданами нашей страны.

С полным текстом выводов правозащитников можно ознакомиться на сайте ХПГ . Мы же публикуем сокращенную версию доклада.

2 апреля 2020 Кабинетом Министров Украины принято постановление № 255, которым внесены изменения в ранее принятому постановлению КМУ от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2». Постановление запрещает всем физическим лицам, находящимся на территории Украины, до 24 апреля 2020 года:

«пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно»;

«перемещение группой лиц в количестве более двух лица»;

«пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка»;

«посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом»;

«проведение всех массовых мероприятий»;

«посещения учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям / лицам в сложных жизненных обстоятельствах»;

«пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус».

Пункт 4 указанного Постановления относит к категории нуждающихся самоизоляции, лиц, достигших 60-летнего возраста.

Таким людям запрещается покидать жилые помещения. Исключение составляют лица этой категории, имеющие домашних животных (разрешено пребывание на улице два раза в день), или лица, которые заявили о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, им разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километрах от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты.

Целесообразность ограничений во время карантина

Харьковская правозащитная группа считает карантин мотивированным из соображений безопасности украинцев и в целом целесообразными за исключением некоторых ограничений.

Так, запрет людям старше 60 лет, выходить из дома, является, на наш взгляд, вредной по следующим причинам.

По состоянию на октябрь 2019 2.5 млн. пенсионеров работало, и такая «забота» об их здоровье, вообще говоря, может привести к потере рабочего места. Кроме того, прогулки на свежем воздухе для многих являются медицинской рекомендацией, и отказ от них может привести к прогрессу существующей болезни, например, диабета.

Такой запрет противоречит и рекомендациям ВОЗ и Минздрава относительно профилактических мер по противодействию пандемии COVID-19. Для поддержания человеческого иммунитета необходимо достаточное количество свежего воздуха и солнечного света.

Ярким примером последствий длительного пребывания в замкнутом пространстве является осужденные, которые через несколько лет отбывания наказания начинают страдать рядом тяжелых хронических заболеваний, в том числе и туберкулезом.

Учитывая общий неблагоприятный эпидемическое состояние в Украине, запрет покидать дома может спровоцировать вспышку сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе, стать катализатором эпидемии туберкулеза.

Запрет посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны нам представляется чрезмерным, поскольку именно такие места и предназначены для прогулок, а запрет перемещаться группой более двух лиц должен исключить скопление людей в таких местах.

В предыдущем пункте мы уже приводили причины необходимости прогулок, солнца и воздуха для человека. И хотя прогулки можно совершать и за парковыми или лесопарковыми зонами, однако такие прогулки менее полезны из-за значительной загазованность воздуха на улицах. Именно рекреационные парковые зоны являются лучшим местом для естественной вентиляции легких во время бега или поездки на велосипеде. Такая вентиляция, среди прочего, является хорошей профилактикой пневмонии. К тому же, любые физические нагрузки повышают косвенный иммунитет.

Кроме того, требование постоянно иметь при себе удостоверение личности никоим образом не связано с эпидемией болезни и является, на наш взгляд, нецелесообразным. Создается впечатление, что оно введено исключительно для удобства правоохранителей, чтобы они могли легко определить, например, возраст более 60 лет. Но такие практики автоматически делают из всех жителей страны правонарушителей, и превращают государство в полицейское.

Эпидемия COVID-19 является тяжелым испытанием для Украины. В эти сложные времена, мы все - государственные служащие, политики, представители правоохранительных органов, общественные активисты, волонтеры и простые граждане должны объединиться ради одной общей цели: спасения человеческих жизней. В то же время Харьковская правозащитная группа настаивает, что, несмотря на кризисные явления в обществе, Украина должна оставаться правовым и демократическим государством.

Принятие решений органами государственной власти вне пределов их полномочий, к которым, по нашему мнению, относится и Постановление Кабинета Министров Украины №255 от 2 апреля 2020 года, является недопустимым шагом к произволу власти и хаоса в обществе. Поэтому мы призываем органы государственной власти строго соблюдать Конституцию и законы Украины, независимо от того, какими бы искренними ни были их намерения. Dura lex sed lex.

Рекомендации

Ввести в Украине режим чрезвычайного положения с соблюдением следующих требований:

Инициировать надлежащую правовую процедуру введения режима чрезвычайного положения, обеспечив парламентское обсуждение законопроекта о режиме чрезвычайного положения;

Инициировать участие общественности, правовых экспертов и правозащитников в обсуждении возможных ограничений прав человека;

В Указе Президента Украины о введении чрезвычайного положения, утвержденном Верховной Радой Украины предусмотреть только те мероприятия, которые будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса;

Установить гарантии запрета органам безопасности злоупотреблять своими полномочиями в условиях чрезвычайного положения, в частности, не позволять несанкционированные судом обыски, конфискации имущества и установления слежки с помощью телекоммуникационных систем;

В Указе Президента Украины о введении чрезвычайного положения, утвержденном Верховной Радой Украины, выработать конкретный понятийный аппарат который будет действовать во время противоэпидемиологических мероприятий («общественное место», «личные средства защиты» и т.п.), таким образом устранив правовые неопределенности.

2. Ослабить требования самоизоляции для лиц старше шестидесяти лет, позволив им ежедневные пешие прогулки продолжительностью до одного часа и возможность посещать продуктовые магазины и аптеки три раза в неделю

3. Разрешить всем посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон для одиночных пеших прогулок и одиночного занятия спортом;

4. Отменить обязанность иметь при себе документы, удостоверяющие личность, гражданство или специальный статус при выходе на улицу.