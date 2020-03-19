В Луганской области ночью горел дом-интернат для престарелых и инвалидов

В Луганской области ночью 8 апреля, примерно в 04:05 по неизвестным причинам произошло возгорание крыши Троицкого областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Как сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации, в помещении находились 35 подопечных и работники заведения.

Силами персонала интерната все люди, которые в нем находились, были эвакуированы и временно устроены в КНП «Троицкое территориальное медицинское объединение».

Команда спасателей прибыла на место происшествия вовремя. Было задействовано семь единиц специальной техники. Поэтому пожар, успевший повредить только крышу, был оперативно ликвидирован.