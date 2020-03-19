В Украине на 8 апреля подтверждено 1668 случаев COVID-19. 35 человек уже выздоровели

На 8 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 206 сообщений о новых подтвержденных случаях.

Диагноз подтвержден у 124 детей, а лица в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 52 летальных исхода от COVID-19 в Украине, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.

35 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи заболевания по областям Украины: