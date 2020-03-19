В Украине на 8 апреля подтверждено 1668 случаев COVID-19. 35 человек уже выздоровели

В Украине на 8 апреля подтверждено 1668 случаев COVID-19. 35 человек уже выздоровелиСегодня, 10:34
На 8 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 206 сообщений о новых подтвержденных случаях.
Диагноз подтвержден у 124 детей, а лица в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19.
Всего зафиксировано 52 летальных исхода от COVID-19 в Украине, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.
35 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Случаи заболевания по областям Украины:
- Винницкая обл. - 89 случаев;
- Волынская обл. - 36 случаев (2 летальных)
- Днепропетровская обл. - 41 случай;
- Донецкая обл. - 11 случаев (1 летальный)
- Житомирская обл. - 21 случай (2 летальных)
- Закарпатская обл. - 43 случая (2 летальных)
- Запорожская обл. - 45 случаев;
- Ивано-Франковская область - 198 случаев (13 летальных)
- м. Киев - 256 случаев (5 летальных)
- Киевская обл. - 120 случаев (5 летальных)
- Кировоградская обл. - 57 случаев (1 летальный)
- Львовская обл. - 36 случаев (1 летальный)
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 32 случая;
- Полтавская обл. - 17 случаев;
- Ровенская обл. - 44 случая (6 летальных)
- Сумская обл. - 56 случаев (2 летальный)
- Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)
- Харьковская обл. - 5 случаев;
- Херсонская обл. - 15 случаев (1 летальный)
- Хмельницкая обл. - 15 случаев;
- Черкасская обл. - 80 случаев (1 летальный)
- Черновицкая обл. - 273 случая (6 летальный)
- Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).