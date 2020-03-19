Российские террористы обстреляли Попасную из минометов и атаковали журналистов в зоне ООС

7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также боевики атаковали автомобиль украинских журналистов телеканала Украина с помощью беспилотного летательного аппарата.

В Луганской области боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм Новотошковское и Новозвановку - всего 9 мин.

С огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое российские наемники выпустили четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

В Донецкой области, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, оккупанты атаковали гражданский автомобиль у города Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством телеканала Украина. Никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

Вблизи Каменки российские террористы открывали огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты у Марьинки и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.