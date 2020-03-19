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Российские террористы обстреляли Попасную из минометов и атаковали журналистов в зоне ООС

Сегодня, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также боевики атаковали автомобиль украинских журналистов телеканала Украина с помощью беспилотного летательного аппарата. 

В Луганской области боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм Новотошковское и Новозвановку - всего 9 мин.
С огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое российские наемники выпустили четыре мины калибра 82 мм по нашим позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

В Донецкой области, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, оккупанты атаковали гражданский автомобиль у города Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством телеканала Украина. Никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.
Вблизи Каменки российские террористы открывали огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Опорные пункты у Марьинки и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.


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