Боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса - в Луганской области закрыты несколько городов на карантин

Российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения коронавируса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

В частности, боевики изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к уголовной ответственности за разглашение информации о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы.

В то же время, по информации местных жителей, на оккупированной территории Луганской области на карантин полностью закрыты города Антрацит, Красный Луч и посёлок Горняк.

Эпидемия вируса в этих городах была спровоцирована приехавшим из Москвы заробитчанином, заразившим свою семью и жителей в нескольких городах, которые посещал будучи инфицированным COVID-19.

Также в Луганской области продолжается процесс паспортизации населения. С начала апреля автобусными спецрейсами в Ростовской области и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек.

По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.