Российские оккупанты закрыли и затопили 2 шахты в Луганской области

Российские оккупанты ликвидировали две шахты, это шахты в Луганской области.

Как сообщил Павел Лисянский, координатор Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях, шахты «Новопавловская» и «Миусинская» рекратили работу и затоплены.

Данные шахты находятся в г. Хрустальный (ранее г. Красный луч).

До 2014 года эти предприятия относились к ГП «Донбассантрацит», шахты были дотационные но зарплата выплачивалась предприятия работали.

По мнению правозащитника затопление этих шахт нанесло колоссальный экологический и социально-экономический урон Луганской области. А на восстановление затопленных шахт понадобятся огромные финансовые средства.

Решение об их затоплении этих шахт приняли в Москве 16, февраля.

Ранее так называемый министр «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» ЛНР Павел Мальгин просил выделить на затопление шахт 55 млн рублей.