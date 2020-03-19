В Луганской области составили 2 протокола за нарушение карантина - нарушителям грозит штраф на 17 тысяч гривень

Как сообщили во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением на территории области случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, в Луганской области 6 апреля полиция составила 2 протокола за нарушение режима карантина.

В частности, в Северодонецке жительница города 1980 года, которая подписала согласие на самоизоляцию, при проверке отсутствовала по месту жительства.

Участковым офицером полиции Северодонецкого ОП ГУНП в Луганской области установлен факт нарушения правил карантина - женщина покинула место обсервации и направилась без уважительной причины к своей знакомой.

Аналогичный случай произошел в населенном пункте Чмыревка Старобельского района, где покинул пределы карантина местный житель 1981 года рождения.

В отношении указанных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил карантина.

В случае доказательства вины в суде, нарушителям карантина прийдется заплатить штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривень.