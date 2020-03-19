В Украине подтверждено 1462 случая COVID-19Сегодня, 10:20
В Украине подтверждено 1462 случая COVID-19 на 7 апреля 2020 года.
6 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 143 уведомления о новых подтвержденных случаях.
Как сообщает Центр общественного здоровья, диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.
Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.
28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 77 случаев;
- Волынская обл. - 34 случая (2 летальных)
- Днепропетровская обл. - 15 случаев;
- Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный)
- Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных)
- Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных)
- Запорожская обл. - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 160 случаев (9 летальнихх;
- м. Киев - 253 случая (4 летальных)
- Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных)
- Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный)
- Львовская обл. - 29 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 30 случаев;
- Полтавская обл. - 12 случаев;
- Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных)
- Сумская обл. - 51 случай (2 летальный)
- Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный)
- Хмельницкая обл. - 10 случаев;
- Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный)
- Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных)
- Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).