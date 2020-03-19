В Украине подтверждено 1462 случая COVID-19 на 7 апреля 2020 года.

6 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 143 уведомления о новых подтвержденных случаях.

Как сообщает Центр общественного здоровья, диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.

28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего случаи подтверждено: