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В Украине подтверждено 1462 случая COVID-19

Сегодня, 10:20 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине подтверждено 1462 случая COVID-19 на 7 апреля 2020 года.

6 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 143 уведомления о новых подтвержденных случаях.

Как сообщает Центр общественного здоровья, диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.

28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего  случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 77 случаев;
  • Волынская обл. - 34 случая (2 летальных)
  • Днепропетровская обл. - 15 случаев;
  • Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных)
  • Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных)
  • Запорожская обл. - 41 случай;
  • Ивано-Франковская область - 160 случаев (9 летальнихх;
  • м. Киев - 253 случая (4 летальных)
  • Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных)
  • Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный)
  • Львовская обл. - 29 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 30 случаев;
  • Полтавская обл. - 12 случаев;
  • Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных)
  • Сумская обл. - 51 случай (2 летальный)
  • Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный)
  • Хмельницкая обл. - 10 случаев;
  • Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный)
  • Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных)
  • Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

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