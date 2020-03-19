Российские террористы обстреляли поселки в районе Попасной из тяжелых минометов

6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиций Объединенных сил, четыре из которых — с применением минометов 120 и 82 калибра, которые по минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения. Российские оккупанты также открывали огонь по украинским опорным пунктам из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», российские войска со стороны оккупированного населенного пункта Калиново обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка. В сторону украинских защитников противник выпустил пять минометных мин 120-го калибра и четыре мины калибра 82 мм.

В Донецкой области зафиксировано шесть обстрелов.

Утром российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Со стороны оккупированного населенного пункта Набережное они выпустили восемь мин калибра 82 мм, а также вели обстрел из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса.

После обеда враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по позициям ВСУ в районе поселка Каменка.

Пять мин калибра 120 мм противник выпустил по окрестностям Красногоровки. На этом участке российские наемники также применили станковые противотанковые гранатометы.

Вечером оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия защитников Старогнатовки, а из крупнокалиберных пулеметов — защитников Авдеевки.