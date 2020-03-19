В Лисичанске 14-летнюю девочку заставляли заниматься проституцией

В Лисичанске 14-летнюю девочку заставляли заниматься проституциейСегодня, 11:44
В Луганской области полицейские выявили женщину, которая заставляла несовершеннолетнюю заниматься проституцией.
Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми вместе с инспекторами ювенальной превенции выявили факт сводничества для разврата.
Полицейские установили, что 21-летняя ранее судимая женщина свела для разврата 14-летнюю девочку с жителем города Лисичанск.
Следственным Лисичанского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 302 УК Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество».
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.