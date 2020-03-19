В Луганской области на выходных горели 31,3 га леса и травы

За прошедшие сутки, 5 апреля, спасатели Луганской области 13 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 31,3 га, 15 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 2,41 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам.

Наиболее от пожаров пострадали Кременской и Беловодский районы.

Главное управление ДСНС Украины в Луганской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.

НЕ выжигайте сухую траву, не разводите костер в лесу, не создавайте свалок на прилегающих территориях, тем более, не поджигайте их. Напоминаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков, разжигания костров и применение открытого огня в лесных массивах запрещено действующим законодательством.

Если вы заметили возгорание в лесах, на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».