По состоянию на 9:00, 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 38 летальных случаев от COVID-19.

28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи заболевания по областям Украины:

Винницкая обл. - 75 случаев;

Волынская обл. - 24 случая (2 летальных)

Днепропетровская обл. - 14 случаев;

Донецкая обл. - 9 случаев (1 летальный)

Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;

Закарпатская обл. - 35 случаев;

Запорожская обл. - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 116 (7 летальных) случаев;

м. Киев - 234 случая (4 летальных)

Киевская обл. - 91 случай (5 летальных)

Кировоградская обл. - 41 случай (1 летальный)

Львовская обл. - 27 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 27 случаев;

Полтавская обл. - 11 случаев;

Ровенская обл. - 39 случаев (5 летальных)

Сумская обл. - 51 случаев (2 летальный)

Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный)

Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 7 случаев.



