По состоянию на 9:00, 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19Сегодня, 09:50
По состоянию на 9:00, 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 38 летальных случаев от COVID-19.
28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Случаи заболевания по областям Украины:
- Винницкая обл. - 75 случаев;
- Волынская обл. - 24 случая (2 летальных)
- Днепропетровская обл. - 14 случаев;
- Донецкая обл. - 9 случаев (1 летальный)
- Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;
- Закарпатская обл. - 35 случаев;
- Запорожская обл. - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 116 (7 летальных) случаев;
- м. Киев - 234 случая (4 летальных)
- Киевская обл. - 91 случай (5 летальных)
- Кировоградская обл. - 41 случай (1 летальный)
- Львовская обл. - 27 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 27 случаев;
- Полтавская обл. - 11 случаев;
- Ровенская обл. - 39 случаев (5 летальных)
- Сумская обл. - 51 случаев (2 летальный)
- Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный)
- Хмельницкая обл. - 10 случаев;
- Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный)
- Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 7 случаев.