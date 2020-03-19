Российские террористы продолжают обстрелы поселков Золотое и Крымское

5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное минскими договоренностями оружие.

В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселки Золотое и Крымское.

Поселок Золотое оказался под огнем минометов калибра 82 мм, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия боевики вели обстрел Крымского.

В Донецкой области вчера зафиксировано 11 обстрелов.

После полуночи 5 апреля российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки.

Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а во второй половине дня дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты в течение дня трижды обстреляли позиции ВСУ у Старогнатовки.

Против защитников Водяного противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из пулеметов крупного калибра враг обстрелял наши позиции вблизи Богдановка.

Для прекращения активности оккупантов в этом районе каждый обстрел Объединенные силы ответили эффективным применением имеющихся огневых средств.

Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.