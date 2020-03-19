В Луганской области в ДТП погибли 2 человека, еще двое - в реанимации

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Луганской области, и в результате которого погибли два человека.

По предварительной информации, около 1:00 ночи 5 апреля 2020 на одной из улиц поселка Марковка Луганской области автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом.

В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.

В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.