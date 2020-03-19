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В Донецкой области полицейский вымогал 1000 долларов взятки

Сегодня, 14:01 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи ДБР задержали полицейского батальона управления патрульной полиции в Донецкой области за вымогательство и получение взятки.

По предварительной информации, полицейский обнаружил у гражданина психотропное вещество, оборот которого запрещен. За «вознаграждение» в 1000 долларов США милиционер обещал помочь избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков. Впоследствии полицейский согласился на 10 тыс грн, которые гражданин перечислил на его банковскую карточку.

2 апреля 2020 полицейский был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


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