В Украине ужесточили правила карантина борьбой с шашлыками

Кабинет министров Украины утвердил список новых ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавируса. Решение правительства будет опубликовано сегодня. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новые ограничения для украинцев во время карантина предусматривают:

Будет работать только 21 пункт пропуска на границе, а также вводится обязательная 14-дневная обсервация для всех тех, кто прибывает в Украину;

Запрещается передвигаться по улице более чем двум лицам. Исключение - лица, которые сопровождают детей;

Правительство призывает воздержаться от шашлыков, прогулок по паркам и от массовых мест отдыха на ближайшие три-четыре недели.

Также Денис Шмыгаль пообещал постепенное ослабление карантинных мер в конце апреля в случае снижения динамики заболеваемости.

Вступают в силу ограничения с 6 апреля 2020 года.