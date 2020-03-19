В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавирус - до 15 анализов в сутки

В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавиру. Как сообщили в пресс-службе Луганской обладминистрации, лаборатория аккредитована по стандарту ИСО:15189, ее персонал прошел специальное обучение и имеет опыт работы ПЦР-исследований. Сейчас таких заведений в Украине всего восемь.

Оборудование для лаборатории предоставлено Всемирной организации здравоохранения.

«Открытие лаборатории дает нам возможность примерно на двое суток быстрее установить диагноз. Ранее отобранный материал мы отправляли в Киев и ожидали результат. Сейчас все будет делаться в области. Развернутый анализ показывает гораздо более точный результат на наличие коронавируса, чем экспресс-тесты», - отметил председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Как сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов, в Луганской области есть достаточное количество тестов - можно сделать более 5000 исследований.

«Более быстрое получение результата позволит срочно внедрять противоэпидемические мероприятия. То есть, при положительном результате теста на коронавирус мы сразу определяем контакты больного и теперь имеем возможность скорее изолировать этих людей от других. Это единственный эффективный метод диагностики коронавируса, основанный на полимеразной цепной реакции», - отметил он.

Владимир Жданов также отметил, что исследования проводятся не всем желающим, а только тем, у кого есть определенные медицинские показания. Всего можно сделать минимум 12-15 тестов в течение суток.

Лаборатория расположена на базе ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» в Северодонецке.