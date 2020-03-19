» » В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавирус - до 15 анализов в сутки

В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавирус - до 15 анализов в сутки

Сегодня, 12:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавиру. Как сообщили в пресс-службе Луганской обладминистрации, лаборатория аккредитована по стандарту ИСО:15189, ее персонал прошел специальное обучение и имеет опыт работы ПЦР-исследований. Сейчас таких заведений в Украине всего восемь.

Оборудование для лаборатории предоставлено Всемирной организации здравоохранения.

«Открытие лаборатории дает нам возможность примерно на двое суток быстрее установить диагноз. Ранее отобранный материал мы отправляли в Киев и ожидали результат. Сейчас все будет делаться в области. Развернутый анализ показывает гораздо более точный результат на наличие коронавируса, чем экспресс-тесты», - отметил председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Как сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов, в Луганской области есть достаточное количество тестов - можно сделать более 5000 исследований.

«Более быстрое получение результата позволит срочно внедрять противоэпидемические мероприятия. То есть, при положительном результате теста на коронавирус мы сразу определяем контакты больного и теперь имеем возможность скорее изолировать этих людей от других. Это единственный эффективный метод диагностики коронавируса, основанный на полимеразной цепной реакции», - отметил он.

Владимир Жданов также отметил, что исследования проводятся не всем желающим, а только тем, у кого есть определенные медицинские показания. Всего можно сделать минимум 12-15 тестов в течение суток.

Лаборатория расположена на базе ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» в Северодонецке.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:01

В Донецкой области полицейский вымогал 1000 долларов взятки

Сегодня, 13:11

В Украине ужесточили правила карантина борьбой с шашлыками

Сегодня, 12:02

В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавирус - до 15 анализов в сутки

Сегодня, 10:59

Сутки в ООС: Под обстрелом из минометов Новотошковское и Донецкая область

Вчера, 15:17

Жители Луганской области могут получить до 6,5 тысяч евро на развитие бизнеса и сельского хозяйства

Вчера, 14:36

В Луганской области выявили бывшего бойца НЗФ «Призрак» и тайник с оружием

Вчера, 12:12

В Луганской области будут судить чиновников ОАО «Лисичанскуголь» за растрату

Вчера, 11:14

В Украине подтверждено 804 случая COVID-19

Вчера, 11:10

Российские террористы 2 часа обстреливали Луганскую область из артиллерии и минометов

1-04-2020, 17:33

В Украине хотят ужесточить карантин: запрет выходить без масок, больше двух и детям без сопровождения

1-04-2020, 15:59

СБУ заявила о поимке беженца-агента ФСБ при попытке завербоваться на военную службу

1-04-2020, 14:38

Кабмин поддержал идею выплатить пенсионерам по 1000 гривень и проиндексировать пенсии

Новости Украины:

1-04-2020, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

1-04-2020, 13:50

В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

31-03-2020, 13:28

В Киеве за пикники во время карантина будут штрафовать на тысячи гривень

30-03-2020, 13:25

Как работают переводчики на удаленке в Украине

27-03-2020, 15:24

В Виннице 5 сотрудниц роддома заболели коронавирусом COVID-19

27-03-2020, 10:54

В Одесской области прокурора задержали при получении 25 тыс долларов взятки

26-03-2020, 11:45

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

24-03-2020, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

23-03-2020, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

19-03-2020, 12:37

Вселенский патриарх Варфоломей запретил проводить службы и обряды пандемии коронавируса

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавирус - до 15 анализов в сутки » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня