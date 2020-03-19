Сутки в ООС: Под обстрелом из минометов Новотошковское и Донецкая область

По прошедшие сутки, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз обстреляли позиций Объединенных сил, шесть из которых - с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

3 апреля в Луганской области российские террористы обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, позиции ВСУ вблизи Новотошковское. На фото - воронка от мины, разорвавшейся между жилыми домами в поселке Новотошковское 1 апреля.

2 апреля свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области.

В течение суток позиции ВСУ вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Огонь российские наемники открывали по направлению оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановый и Минеральное. По защитникам Павлополя боевики выпустили шесть минометных мин калибра 120 мм.

Три раза с применением минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли окрестности Песков. Уже под вечер оккупанты со стороны Саханка выпустили два десятка мин калибра 82 мм по опорным пунктам вблизи Широкино.

Также 2 апреля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял наши позиции у Богдановка и дважды - вблизи Старогнатовки.

За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.



