Жители Луганской области могут получить до 6,5 тысяч евро на развитие бизнеса и сельского хозяйства

Программа ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке Европейского Союза объявляет конкурс бизнес-грантов для создания, восстановления и расширения микро-, малых и средних предприятий (ММСП) на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей, и в отдельных районах и городах Запорожской области вдоль побережья Азовского моря.

Целью программы является создание, восстановление и усиление деловой активности ММСП в ключевых секторах экономики, которые являются критически важными для дальнейшего экономического развития региона.

Общая сумма грантового пула, который будет распределен в течение 2019-2020 годов, составляет 2,480 млн евро.

Максимальная сумма одного гранта: до 6,500 евро в гривневом эквиваленте. Предприниматели, которые получат грант, должны сделать свой вклад в реализацию бизнес-плана в размере не менее 25% от стоимости гранта (в денежной или иной форме, например бесплатным трудом, предоставлением оборудования, помещения и т.д.).

Более подробную информацию можно найти по ссылке https://bit.ly/33XLFL9 .

Заявки нужно подавать исключительно через онлайн систему приема заявок по ссылке www.grant.ccc-tck.org.ua . Конечный срок подачи заявок: до 23:59 (по киевскому времени) 3 мая 2020. Неполные заявки, и заявки, поступившие позднее установленного срока, будут автоматически отклонены.

Гранты не даются для организации салонов красоты, барбершопов и тому подобных заведений.

Гранты могут получить в подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областях для деятельности в следующих секторах:

Изготовление керамики и гончарных изделий, посуды, сувенирной продукции и т.п.; Производство текстильной продукции и одежды, изготовление и ремонт швейных изделий; Поддержка индустрии гостеприимства; Производство пищевых продуктов; Производство зерновых и масличных культур; Производство говядины и коровьего молока Производство мяса домашней птицы и яиц.

В отдельных районах Запорожской области (Бердянский, Приморский, Приазовский, Ореховский, Гуляйпольский, Акимовский, Бильмацький, Мелитопольский и Токмакский) и в Мангушский, Волновахском и Никольском районах и городе Мариуполь Донецкой области для деятельности в следующих секторах: