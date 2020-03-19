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В Луганской области выявили бывшего бойца НЗФ «Призрак» и тайник с оружием

Сегодня, 14:36 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ в ходе проведения оперативных мероприятий разоблачили 43-летнего жителя Константиновки, Донецкой области, в 2014 году принимавшего участие в составе НЗФ, действовавшей на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в батальоне «Призрак» под руководством Мозгового.

Во время проведения первоочередных следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по статье 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», мужчина рассказал о том, что он во время боевых действий в 2014 году сделал схрон с оружием и боеприпасами.

Из тайника, который был обнаружен в поле возле с. Белая Гора, Попаснянского района Луганской области, правоохранителями изъят автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.


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В Луганской области выявили бывшего бойца НЗФ «Призрак» и тайник с оружием » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня