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В Луганской области будут судить чиновников ОАО «Лисичанскуголь» за растрату

Сегодня, 12:12 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратурой в Луганской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц одного из подразделений ОАО «Лисичанскуголь».

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов указанные лица с целью завладения бюджетными средствами фиктивно трудоустроили на предприятие двух граждан. Подозреваемые внесли в официальные документы ложные сведения о пребывании лиц на рабочем месте и выполнении работ, таким образом искусственно создав условия для начисления заработной платы, которую в дальнейшем присвоили. Преступными действиями служащих угледобывающего предприятия нанесен ущерб государству на сумму около 200 тыс. гривень.

Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины направлено в Лисичанский городской суда Луганской области для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет


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