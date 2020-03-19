В Украине подтверждено 804 случая COVID-19

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров подтверждено 804 случая COVID-19.

Как сообщает Центр общественного здоровья, зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство лиц старше 50 лет.

Случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 51 случай;

Волынская обл. - 10 случаев;

Днепропетровская обл. - 10 случаев;

Донецкая обл. - 7 случаев;

Житомирская обл. - 6 случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

м. Киев - 160 случаев;

Киевская обл. - 64 случая;

Кировоградская обл. - 7 случаев;

Львовская обл. - 11 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 14 случаев;

Полтавская обл. - 5 случаев;

Ровенская обл. - 19 случаев;

Сумская обл. - 26 случаев

Тернопольская обл. - 106 случаев;

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 4 случая;

Хмельницкая обл. - 6 случаев;

Черкасская обл. - 54 случая;

Черновицкая обл. - 143 случая;

Черниговская обл. - 3 случая.

13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.