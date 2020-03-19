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В Украине подтверждено 804 случая COVID-19

Сегодня, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров подтверждено 804 случая COVID-19.

Как сообщает Центр общественного здоровья, зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство лиц старше 50 лет.

Случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 51 случай;
  • Волынская обл. - 10 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 10 случаев;
  • Донецкая обл. - 7 случаев;
  • Житомирская обл. - 6 случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случая;
  • м. Киев - 160 случаев;
  • Киевская обл. - 64 случая;
  • Кировоградская обл. - 7 случаев;
  • Львовская обл. - 11 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 14 случаев;
  • Полтавская обл. - 5 случаев;
  • Ровенская обл. - 19 случаев;
  • Сумская обл. - 26 случаев
  • Тернопольская обл. - 106 случаев;
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 4 случая;
  • Хмельницкая обл. - 6 случаев;
  • Черкасская обл. - 54 случая;
  • Черновицкая обл. - 143 случая;
  • Черниговская обл. - 3 случая.

13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.


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