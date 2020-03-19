В Украине подтверждено 804 случая COVID-19

В Украине подтверждено 804 случая COVID-19Сегодня, 11:14
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров подтверждено 804 случая COVID-19.
Как сообщает Центр общественного здоровья, зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство лиц старше 50 лет.
Случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 51 случай;
- Волынская обл. - 10 случаев;
- Днепропетровская обл. - 10 случаев;
- Донецкая обл. - 7 случаев;
- Житомирская обл. - 6 случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 19 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случая;
- м. Киев - 160 случаев;
- Киевская обл. - 64 случая;
- Кировоградская обл. - 7 случаев;
- Львовская обл. - 11 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 14 случаев;
- Полтавская обл. - 5 случаев;
- Ровенская обл. - 19 случаев;
- Сумская обл. - 26 случаев
- Тернопольская обл. - 106 случаев;
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 4 случая;
- Хмельницкая обл. - 6 случаев;
- Черкасская обл. - 54 случая;
- Черновицкая обл. - 143 случая;
- Черниговская обл. - 3 случая.
13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.