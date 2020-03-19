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Российские террористы 2 часа обстреливали Луганскую область из артиллерии и минометов

Сегодня, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать

1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из «отведенных» по минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

В Луганской области российские террористы вели обстрел позиций ВСУ из артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем.
Вечером оккупанты со стороны населенного пункта Голубовское вели интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковское. В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону ВСУ около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра. Украинские военнослужащие приняли меры для прекращения вражеского огня.
Также вчера из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в поселках Золотое и Новоалександровка. Кроме минометов, поселок Золотое обстреляли из пулеметов и гранатометов.

К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим позициям вблизи Орехово.

В Донецкой области зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. Уже под вечер обстрел из БМП-1 был зафиксирована в районе Песков.
Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.
Трижды в течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил у Новомихайловки. Здесь российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Дважды враг устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.


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