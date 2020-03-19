» » В Украине хотят ужесточить карантин: запрет выходить без масок, больше двух и детям без сопровождения

В Украине хотят ужесточить карантин: запрет выходить без масок, больше двух и детям без сопровождения

Сегодня, 17:33 citynews.net.ua | Напечатать

Для предупреждения распространения коронавирусной болезни Правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина - до 24 апреля 2020 года.

Соответствующие изменения с однодневной доработкой предложено внести в постановлению №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» на заседании Кабинета Министров. Постановление будет изложено в новой редакции.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которы х: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее», - сказал на заседании Правительства Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Несмотря на ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, Правительство считает необходимым ввести более жесткие требования по карантину.

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений запрет на:

  • пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
  • перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Отметим, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:33

В Украине хотят ужесточить карантин: запрет выходить без масок, больше двух и детям без сопровождения

Сегодня, 15:59

СБУ заявила о поимке беженца-агента ФСБ при попытке завербоваться на военную службу

Сегодня, 14:38

Кабмин поддержал идею выплатить пенсионерам по 1000 гривень и проиндексировать пенсии

Сегодня, 13:15

В Северодонецке возобновлено движение пассажирского транспорта

Сегодня, 11:22

В Луганской области подтвержден 3 случай COVID-19 - заболевшая женщина имела 41 контакт

Сегодня, 10:42

Обстрелы в ООС: 31 марта погиб украинский солдат, еще трое - ранены

Сегодня, 10:34

Ситуация на КПВВ: Террористы не пропускают граждан и ОБСЕ в оккупированные районы Луганска и Донецка

Вчера, 20:48

В Луганске и Северодонецке ожидается резкое ухудшение погоды

Вчера, 16:36

В Станице Луганской российские террористы не пропускают на оккупированную территорию 26 человек

Вчера, 15:31

60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса - опрос

Вчера, 14:33

Где можно ловить рыбу в Луганской области во время весенне-летнего нереста

Вчера, 13:02

В Лисичанске ищут волонтеров для помощи уязвимым категориям населения во время карантина

Новости Украины:

Сегодня, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

Сегодня, 13:50

В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

Вчера, 13:28

В Киеве за пикники во время карантина будут штрафовать на тысячи гривень

30-03-2020, 13:25

Как работают переводчики на удаленке в Украине

27-03-2020, 15:24

В Виннице 5 сотрудниц роддома заболели коронавирусом COVID-19

27-03-2020, 10:54

В Одесской области прокурора задержали при получении 25 тыс долларов взятки

26-03-2020, 11:45

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

24-03-2020, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

23-03-2020, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

19-03-2020, 12:37

Вселенский патриарх Варфоломей запретил проводить службы и обряды пандемии коронавируса

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

В Украине хотят ужесточить карантин: запрет выходить без масок, больше двух и детям без сопровождения » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня