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СБУ заявила о поимке беженца-агента ФСБ при попытке завербоваться на военную службу

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

 Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила агента спецслужб России и разоблачила их замысел с агентурного проникновения в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, гражданин Российской Федерации в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, находясь под стражей, с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ. Вскоре, получив задание устроиться на военную службу в украинской армии, агент ФСБ был переправлен кураторами на территорию Украины. В обход пункта пропуска пересек государственную границу и легализовался как беженец.

В течение года россиянин изучал обстановку вокруг военных частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил. Для этого он посещал различные регионы Украины, в том числе территорию Донецкой и Луганской областей.

В местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями. Благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельные, и ссылался на якобы преследование российскими правоохранительными органами.

В 2019 году подал их для принятия на военную службу в одной из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На территории нашего государства для координации действий с сотрудниками российской спецслужбы агент использовал защищенные каналы связи. Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах ВСУ, в отношении иностранца приняты меры.

За совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.


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