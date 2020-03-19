Кабмин поддержал идею выплатить пенсионерам по 1000 гривень и проиндексировать пенсии

Кабинет министров Украины принял постановление, которым определяется механизм проведения перерасчета пенсий, установление ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров старше 80-лет и выплаты единовременной денежной помощи в сумме 1000 грн.

Соответствующее решение было принято сегодня, 1 апреля, на заседании Кабинета Министров Украины.

Данное постановление предусматривает:

индексацию пенсий на 11%;

ежемесячную выплату в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен. При этом устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 грн;

установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Кроме того, в апреле будет осуществлена ​​единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения. В частности:

пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года;

получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»);

получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эти инициативы потребуют принятия изменений в бюджет, который сейчас дорабатывают вместе с народными депутатами.

"Пенсионеры и малозащищенные лица больше всех нуждаются в помощи. Ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - добавил Шмыгаль.