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В Северодонецке возобновлено движение пассажирского транспорта

Сегодня, 13:15 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 1 апреля, утром в Северодонецке перевозили пассажиров 17 троллейбусов и 27 маршрутных такси.

Как сообщает пресс-служба городского совета, в том числе на маршруты вышли 10 автобусов маршрута 101, 2 автобуса маршрута 102, 8 автобусов маршрута 110 и 7 автобусов маршрута 5.

Посадка пассажиров осуществляется в соответствии с Постановлением КМУ от 25 марта 2020 года, то есть в количестве 50% от мест для сидения и при наличии защитной маски.

В транспортные средства без очереди заходят пассажиры с временными удостоверениями, предоставленными Северодонецким городским советом.


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