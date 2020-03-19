В Луганской области подтвержден 3 случай COVID-19 - заболевшая женщина имела 41 контакт

На заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением на территории Луганской области случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса, сообщили, что женщина, у которой подтвержден диагноз, находится в КНП «Рубежанский центральная городская больница».

Она - из числа четырех человек, у которых было ​​подозрение на коронавирус. Уже выявлен круг лиц, с которыми контактировала больная, - это 41 человек. Сейчас они находятся под контролем.

Всего на сегодняшний день в Луганской области подтверждено три случая заболевания COVID-19. Еще три человека остаются с подозрением. Об этом заявил начальник штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов.

«Все решения, принятые на заседаниях штаба, необходимо выполнять в кратчайшие сроки. Только срочно реагируя на ситуацию, мы сможем остановить распространение коронавируса на Луганщине. Особое внимание по выполнению поручений необходимо уделить органам власти на местах», - заявила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

В частности, председателям райгосадминистраций, городским головам городов областного значения, председателям объединенных территориальных громад поручено рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на оплату труда мобильных бригад, которые будут проводить сбор образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на COVID-19, вызванную коронавирусом SARS -CoV-2, а также на закупку средств индивидуальной защиты медицинского персонала, дежурить на территории блокпостов и в составе мобильных бригад.