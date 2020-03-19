Обстрелы в ООС: 31 марта погиб украинский солдат, еще трое - ранены

31 марта вооруженные формирования Российской Федерации продолжили нарушать режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

Противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область), где зафиксировано 11 обстрелов.

Позиции ВСУ в Красногоровке противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов.

По позициям в Песках российские наемники выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра.

Позиции вблизи Авдеевки российские боевики трижды обстреляли из минометов калибра 82 мм (32 мины), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ, вечером враг прекратил обстрелы.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь у Широкино и Гнутово.

Неподалеку Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Опорные пункты Объединенных сил вблизи Опытного вооруженные формирования РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а защитников Старогнатовки - из стрелкового оружия.

Вечером российские наемники применили против защитников Зайцево гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один боец из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.