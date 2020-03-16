В Луганске и Северодонецке ожидается резкое ухудшение погоды

По сообщению украинского Гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью от 0 С до 6 градусов мороза, днем ​​от +1 до +6 градусов тепла.

В Луганской области ожидается понижение температуры в период 1 апреля - 3 апреля 2020, местами ночью до - 6 градусов мороза.

1 апреля 2020 по Луганской области - переменная облачность. Без осадков. Видимость хорошая 10-20 км. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​3-8 градусов тепла.

В Северодонецке - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​6-8 градусов тепла.

В Луганске - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем ​​6-8 градусов тепла.

В службе автомобильных дорог Луганской области сообщают, что в связи с понижением температуры ниже нуля, на дорогах местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем.